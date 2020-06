La Lazio vince e tiene aperto il campionato. Immobile vede il record di Higuain

Lazio-Fiorentina 2-1. Rimonta e vittoria con la forza della disperazione. Ciruzzo su rigore e poi Luis Alberto ribaltano il bellissimo gol di Ribery

Il campionato non è finito. Sotto di una rete fino al 65esimo, la Lazio rimonta e batte la Fiorentina 2-1. Si riporta a meno quattro dalla Juventus e lo scudetto non è ancora assegnato. C’è ancora lo scontro diretto da giocare, a Torino. Bianconeri per ora a più quattro (69 a 65), mancano dieci partite.

Nel primo tempo, partita bloccata. Splendido gol di Ribery e traversa di Ghezzal per la Fiorentina.

Nella ripresa, entrambe le squadre sembrano stanche. Poi la Lazio trova un rigore per fallo di Dragowski su Caicedo che tramortisce nel bel mezzo dell’area ma rigore è quando arbitro fischia e Var conferma. Caicedo stava già cadendo ma il tocco c’è. Immobile non sbaglia.

Sull’1-1, Luis Alberto approfitta di un involontario triangolo chiuso da Igor (ottimo) e Segna nello stesso angolino dove Immobile calcia il rigore. Alla sinistra del portiere.

Per la Lazio, bene Milinkovic; finché ne ha, bene anche Lazzari anche se un po’ impreciso. Immobile è a quota 28, a 8 reti dal record di Higuain.

Nella Fiorentina stellare Ribery, poi il solito Castrovilli, Cutrone sempre più deludente.