Per la prima volta i tifosi veronesi hanno fatto una gran bella figura

Tanto ora aspettano solo il Barcellona, dicevano! Oramai la stagione è salva, dicevano! Questa squadra non può fare di più, dicevano

1) Hanno detto i Maya che il goal di Lozano e il ritorno di Ghoulam valgono come fine del mondo o devono pure dare una botta di entusiasmo a Guidolin? 🙄

2) Piotr Zielinski arriva al raduno dei falegnami scaligeri e si mette a dare lezioni di estetica, il calcio picchiato contro il talento ispirato. Poesia, come il petto di Verre, alta scuola di calcio-tennis 😎

3) Un piede a Torino, un altro in Premier, un braccio in Spagna, l’altro in Francia…,menumale ch’a capa ‘a tene ancora qua…Arek, la sentenza!🙃

4) Il Dalì d Frattamaggiore indurisce i molli orologi dettando il passo. Demme con riga e compasso, la razionalità del Napoli è messa in discussione solo da un’apparizione divina, bell ‘e buono il Bambinello di Praga…Sussulto di mammà…era Lobotka! è tale e quale! 😀

5) Quando Juric ha tolto gli occhiali con la flemma dello sconfitto è stato chiaro il messaggio ” ‘a fine do juorne sta tutto ccà!” Ma non solo, anche del mondo…Due goal da corner a memoria d’uomo non se li ricorda nessuno😜

6) Peccato che Dazn non abbia la funzione audio dei cori virtuali, oggi è stata la prima volta nella storia del calcio in cui i nobili tifosi Veronesi hanno fatto una gran bella figura… Ed il Vesuvio è stato in grazie ‘e Dio 😌

ed invece tu "Me mis dint' 'e vvene nu veleno ca è ddoce…" Passione e… Appartenenza 😍

Sempre e Comunque Forza Napoli