Nicchi: «Anche l’arbitro è umano. Basta capannelli e proteste inutili»

La Gazzetta dello Sport intervista il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi. Una lunga chiacchierata sulla ripartenza del campionato e sulla preparazione dei portieri per l’occasione.

Tra le altre cose, Nicchi formula un augurio, nella speranza che il dramma del Covid ci abbia cambiati.

«Tutti guardano al rettangolo di gioco, i primi esempi positivi dobbiamo darli dal campo. E allora basta con quelle proteste che non servono a niente. Oggi se un arbitro sbaglia, sbaglia uno-due episodi in una partita. Lasciamolo arbitrare, cominciamo a pensare che anche lui è umano. Oggi poi abbiamo la tecnologia, dalla Var alla goal line technology, che aiuta… Vorrei non vedere più i capannelli e magari qualche sorriso in più da parte di tutti, qualche pacca nelle spalle in più».