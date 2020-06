Napoli in campo a Verona con una maglia in onore di Mertens

Una maglia personalizzata in onore di Dries Mertens: così il Napoli celebrerà il belga, divenuto miglior marcatore nella storia del club lo scorso 13 giugno nella gara di Coppa Italia contro l’Inter. In una nota apparsa sul sito ufficiale, è stata spiegata nel dettaglio l’iniziativa.

In occasione della gara del Campionato Serie A TIM Hellas Verona- Napoli in programma domani, il Napoli andrà in campo con una speciale “patch” celebrativa “Dries Mertens All Time Top Scorer” che sarà apposta sulla manica sinistra delle divise da gioco di tutti i calciatori. Un riconoscimento per il campione azzurro che con il gol segnato all’Inter, in semifinale di Coppa Italia, è salito a 122 reti diventando il leader nella speciale classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli.