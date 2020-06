Napoli-Inter, dirige Gianluca Rocchi. Domani l’ufficialità

Lo scrive FcInter.it. Il direttore di gara avrebbe già avuto comunicazione che sarà lui a dirigere il match

Secondo quanto scrive FCINTER1908.it, è già stato scelto l’arbitro che dirigerà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter, sabato al San Paolo. Si tratta di Gianluca Rocchi.

“Da indiscrezioni raccolte da FCINTER1908.IT, al direttore di gara è stato già comunicato che sarà lui a dirigere l’incontro”.

Rocchi aveva arbitrato a metà febbraio la partita dell’Inter contro la Lazio, finita 2-1 per i biancocelesti. Il suo nome come fischietto per la semifinale dunque non è ancora ufficiale, ma dovrebbe diventarlo domani.