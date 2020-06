Mertens si affaccia al balcone dell’albergo… in mutande!

L’attaccante belga è stato immortalato da Urone Channel che ha poi postato la foto su Instagram. Sereno e sorridente come mamma l’ha fatto intento a guardare cosa accadeva in strada

Un Dries Mertens quanto meno inconsueto quello che mostra l’account Instagram di Urone Channel. L’attaccante belga del Napoli, a poche ore dalla partita, si è affacciato al balcone dell’albergo in cui il Napoli è in ritiro… in mutande. Proprio così, come mamma lo ha fatto. Sereno e sorridente poggiato alla ringhiera del balconcino a guardare cosa accadeva in strada.