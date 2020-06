Marotta: “Lautaro non ha mai detto di voler andare via, quindi resta”

Queste le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo:

Lautaro e la clausola che limita i club spagnoli?

“Siamo stati molto chiari, abbiamo rimarcato che l’Inter è un club nobile, che assolutamente non vende i giocatori migliori come lui. Vale la stessa regola: se non manifesta, e finora non l’ha fatto, la volontà di andar via, non ci sono i presupposti per andare in un altro club”.