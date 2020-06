La madre di Arthur contro Setien: “Ora vogliono trovargli i difetti”

Quique Setien non ha speso belle parole su Arthur, durante la conferenza stampa di oggi.

Non è né il primo né l’ultimo ad arrivare in un club con grandi aspettative che non vengono rispettate. Gli è mancata la continuità, non è facile cambiare le cose che gli altri allenatori gli hanno detto che andavano bene come tenere la palla, quando noi vogliamo giocare a due tocchi.