Liverpool, Salah va a fare benzina e paga il pieno ai tifosi presenti

L’attaccante egiziano si è presentato con la divisa dei Reds al distributore accanto al campo sportivo e ha guadagnato ancora più punti tra i tifosi del club

L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah, già idolo indiscusso dei suoi tifosi, guadagna altri punti per un gesto fuori dal campo di calcio. Il calciatore egiziano si è presentato in una stazione di servizio vicina al centro sportivo del Liverpool per fare benzina, indossando la divisa dei Reds. I tifosi lo hanno ovviamente riconosciuto subito e lui ha deciso di pagare la benzina a tutti.

La foto che lo ritrae sorridente e soddisfatto per il gesto compiuto è stata postata su Twitter da LFCVine con la seguente scritta:

“Sono le piccole cose che fanno la differenza”

Yesterday Mo Salah arrived at a Sainsbury’s petrol station and paid for everybody’s fuel. It’s the little things that make a difference 🙌 pic.twitter.com/rDWZl7GFhy — LFCVine (@LFCVine) June 11, 2020