Lippi: «L’Atalanta è come un carro armato, è da Champions»

Il Corriere dello Sport intervista Marcello Lippi. Elogia l’Atalanta di Gasperini.

«Dell’Atalanta mi piace tutto, a cominciare dalla capacità di soffrire, senza mollare la presa sulla concentrazione. Anche con il Sassuolo ha avuto un avvio difficile, ha subito un gol, è andata sotto. Però è come un carro armato che non si ferma di fronte a niente, ha convinzione, forza mentale, collettivo: tutti hanno voglia di partecipare al gioco, tutti si mettono a disposizione. Così superano ogni ostacolo. Hanno fatto innamorare tutti. Ti dico di più: io ho una grandissima fiducia nell’Atalanta in chiave Champions League. Il suo gioco, a livello internazionale, è quello giusto per ottenere dei grandi risultati. In una formula come la Final Eight, ancora di più».