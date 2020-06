L’ex campione del mondo di pugilato Mayweather pagherà i funerali di George Floyd

L’ex campione del mondo di pugilato Floyd Mayweather si è offerto di pagare le spese del funerale per George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso brutalmente dalla polizia di Minneapolis. E la famiglia, scrive il Guardian, ha accettato.

L’omicidio di Floyd ha scatenato violente rivolte in tutti gli Stati Uniti, tanto che il Presidente Trump ha dovuto riparare una notte nel bunker della Casa Bianca. E l’intero mondo dello sport si è schierato con il movimento Black Lives Matter, anche chi finora non aveva mai preso posizioni del genere, da Michael Jordan alla FIFA.

La società promozionale Mayweather Productions, dell’ex campione del mondo, ha confermato su Twitter di aver fatto l’offerta alla famiglia, e che questa è stata accettata.

Floyd Mayweather will be paying for the funeral services for George Floyd, who was killed in an incident with Minneapolis police, according to a Mayweather representative. https://t.co/46N0egz6xh

— SportsCenter (@SportsCenter) June 1, 2020