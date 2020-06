L’avvocato di Corona a Libero: “Fabrizio è cambiato ma nessuno ci crede”

Libero intervista oggi l’avvocato Ivano Chiesa che sa 7 anni assiste Fabrizio Corona nel tentativo di dimostrare come nella condanna di Corona sia abbiano influito valutazioni di tipo “morale” o “etico” che nulla hanno a che vedere con l’applicazione della legge

Riguardo al primo processo, quello relativo all’estorsione ai danni di estorsione ai danni si Trezeguet, per l’avvocato era sbagliato

«Corona fu condannato per estorsione aggravata che è un reato ostativo. Ma il fatto non sussisteva e nemmeno l’aggravante. Fabrizio aveva chiesto venticinque mila euro fatturati all’ex calciatore della Juventus David Trezeguet (esattamente la cifra che un giornale avrebbe pagato per quelle foto). Corona andò all’appuntamento con un suo autista perché gli avevano sospeso la patente e così venne contestata l’aggravante in quanto erano in due. Le faccio anche presente, e Corona l’ha postata sui social qualche giorno fa, che fu lo stesso Trezeguet in una intervista che disse che non c’era stata nessuna minaccia e nessuna estorsione».