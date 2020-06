Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ripetuto oggi, in diretta social, un appello alla popolazione.

«Mantenete le mascherine, non sottovalutiamo il problema, noi faremo di tutto per garantire la salute ma ci dovete dare una mano. Soprattutto a settembre-ottobre vi prego di vaccinarvi tutti quanti contro l’influenza, perché i sintomi del contagio sono praticamente uguali ai sintomi dell’influenza per cui rischiamo di avere una confusione tra influenza e Covid e diventa un disastro. Prepariamoci adesso. Oggi la Regione Campania è una regione a contagio zero al netto di qualche focolaio che sta lì da 10 anni e non l’aveva mai visto nessuno. Solo ora che siamo andati noi a fare quello che doveva fare il Ministro dell’Interno. Dateci una mano per la ripresa, grande attenzione”.