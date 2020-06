La Uefa chiede all’Atletico Madrid di ospitare la finale di Champions al Wanda Metropolitano

Lo scrive Marca. Ipotesi poco probabile visto che la Spagna è uno degli epicentri mondiali del Covid-19.

Secondo quanto scrive Marca, la Uefa avrebbe chiesto all’Atletico Madrid di ospitare nel suo stadio la finale di Champions. La partita, inizialmente destinata a Istanbul, potrebbe quindi essere ospitata dal Wanda Metropolitano?

E’ una possibilità, scrive il quotidiano spagnolo.

“Il fatto che l’Atlético abbia già organizzato con successo la finale dell’anno scorso tra Liverpool e Tottenham ha fatto guadagnare molti punti per una candidatura che resta molto difficile poiché la Spagna è uno degli epicentri mondiali del Covid-19″.

L’Atletico è ancora in corsa per la Champions, dopo essere passato con successo ai quarti. La sua vittoria per 2-3 ad Anfield, insieme all’1-0 del Wanda Metropolitano ha permesso agli uomini di Simeone di qualificarsi.