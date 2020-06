La Russa: “Farò un’interrogazione parlamentare per aprire gli stadi”

Il senatore al CorSport: “Chiederò di riaprire l’accesso per il 33% dei posti, come sarà dal 15 giugno per cinema e teatri”

Il senatore Ignazio La Russa ha firmato una lunga lettera al Corriere dello Sport, in cui ha affrontato il tema degli stadi aperti al pubblico

“Partire con la Coppa Italia è forse un azzardo sportivo ma va bene lo stesso. Quello che invece mi sembra il punto da affrontare è la questione delle partite a porte chiuse: dal 15 giugno è prevista la riapertura, al chiuso, a posti ridotti, di cinema e teatri. Non si capisce quale sia la ragione per cui, invece negli stadi, all’aperto, non si possa accedere a numero limitato. Proporrò una interrogazione parlamentare che autorizzi l’accesso limitatamente al 33% dei posti a sedere negli stadi di A iniziando con gli abbonati e assicurandosi che vi sia per ogni spettatore un posto vuoto sia a destra che a sinistra”