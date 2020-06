La Premier autorizza le amichevoli pre-ripresa del campionato

Ci saranno regole stringenti: i giocatori dovranno recarsi alla partita con la loro auto, e non sono ammessi arbitri ufficiali

La Premier League ha dato il via libera alle amichevoli in vista della ripresa del campionato, prevista per il 17 giugno. Una scelta unica nel panorama delle ripartenze: né Bundesliga, Liga o Serie A ci hanno pensato. La Premier invece passerà dagli allenamenti senza contatto alle sfide con altre squadre nell’arco di pochi giorni.

Ovviamente, scrive il Telegraph, ci sono svariate restrizioni che i club dovranno seguire: tanto per cominciare i giocatori dovranno recarsi alla partita con la propria auto, possibilmente già pronti per giocare, ma non sarà possibile viaggiare per più di 90 minuti. Non saranno ammessi arbitri ufficiali, saranno i membri dello staff tecnico che si occuperanno della gestione del match. Ci dovranno essere delle valutazioni di rischio dello stadio o del campo dove si svolgerà la partita, e tutti i giocatori coinvolti devono aver passato un test negativo.

La Premier League concederà una dispensa speciale a squadre più distanziate territorialmente, come il Newcastle. Le amichevoli dovrebbero essere organizzate alla fine di questa settimana, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla Premier League. Molte squadre di Championship hanno già ricevuto richieste per fare da sparring ai team di Premier.