Klopp sui complimenti ricevuti da Sacchi: “E’ stato bellissimo. Per me lui ha rivoluzionato il calcio”

Jurgen Klopp è riuscito a portare il Liverpool a vincere il titolo dopo 30 anni. Ha ricevuto complimenti da tutti. E tra questi, sono arrivati anche quelli di Arrigo Sacchi. Alla Bild, il tecnico dei Reds ha ammesso di averli apprezzati più degli altri.

“Per me è stato bellissimo ricevere i suoi complimenti perché per me lui ha rivoluzionato il calcio”.