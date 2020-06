Juventus-Lecce, oggi Ronaldo deciderà se giocare (insieme a Sarri)

Sulla Gazzetta. La scelta su Cristiano sarà presa di comune accordo, come è sempre successo in questa stagione quando il portoghese si è (auto)fatto da parte

La Juventus questa sera sfiderà il Lecce, ma non è certo che in campo ci sarà Ronaldo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Per questa partita CR7 è in dubbio e un riposo “tattico” non stupirebbe di certo: ha giocato per intero le prime tre partite della stagione, non le migliori della vita”.