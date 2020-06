Juve-Milan: allo Stadium bandierine, fan virtuali ed effetti speciali

Sul CorSport. La Juve ha studiato come rendere “popolato” lo stadio anche in assenza di pubblico. La serata seguirà un protocollo rigido ed un scaletta ben precisa

Il Corriere dello Sport descrive come si prepara lo Stadium ad ospitare la prima partita della ripresa del calcio, Juventus-Milan. Questa sera, alle 21, le due squadre si contenderanno un posto in finale. Sarà la prima partita giocata in Italia dopo il lockdown.

Sono 96 giorni che non si gioca allo Stadium, da Juve-Inter. Non ci saranno spettatori, ma solo 300 persone ammesse all’interno dello stadio.

“Ci sarà comunque una sorpresa, con uno spazio alla creatività. La Juve ha studiato come rendere “popolato” lo stadio anche in assenza di pubblico sull’esempio di ciò che si vede negli stadi della Bundesliga e di altri campionati esteri già ripartiti. Non solo le bandierine per una coreografia comunque allestita su ogni seggiolino, come fatto in occasione dello scontro diretto con l’Inter, ma si vocifera di fan virtuali ed effetti speciali“.

Lo Stadium sarà diviso in tre zone: interno stadio, tribune ed esterno stadio e in ciascuna area non potranno essere presenti contemporaneamente più di 130 persone.

Una precisa scaletta regolerà l’intera serata. Dall’arrivo delle squadre, che avverrà in momenti separati, all’ingresso degli arbitri per primi, poi quello della squadra ospite e infine quella di casa.

“Anche gli ingressi in campo per il riscaldamento e per l’inizio del match avverranno secondo scansioni temporali predefinite: calciatori e arbitri entreranno separatamente a distanza di pochi minuti e allo stesso modo rientreranno negli spogliatoi e in campo all’intervallo e a fine partita”.

Niente riprese dagli spogliatoi, tra le altre cose. Vietate anche quelle.