Inzaghi: “Prima avevamo tante certezze. Adesso qualcosa è cambiato”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha presentato in conferenza stampa la partita contro l’Atalanta.

Sui disponibili e gli indisponibili in squadra.

“Leiva, Lulic, Luiz Felipe e Marusic domani non ci saranno. Anche Adekanye e Raul Moro non saranno a disposizione. Speriamo di recuperare Marusic per Lazio-Fiorentina. Luiz Felipe ha avuto uno stiramento di primo grado, Marusic un’elongazione. Anche Lucas Leiva ha ancora qualche fastidio e, per questo motivo, abbiamo rallentato il suo rientro”