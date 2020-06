Inter, dopo Sensi si ferma anche Brozovic. Stop di dieci giorni

Risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Salterà Sampdoria e Sassuolo

Non finiscono i guai per l’Inter di Antonio Conte. Dopo Sensi, si ferma anche Marcelo Brozovic. Il club ha comunicato l’esito degli esami sul centrocampista croato. Per lui, durante l’allenamento, risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Un infortunio che lo terrà fermo per almeno 7-10 giorni.

“Marcelo Brozovic si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Il centrocampista dovrebbe dunque saltare le gare contro la Sampdoria e il Sassuolo e tornare in campo per la trasferta di Parma, in programma il 28 giugno.