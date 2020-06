In Germania crollo ascolti tv Bundesliga: «Il calcio non interessa più come prima»

La Faz scrive: calo del 20% dal primo weekend post-Covid, del 30% rispetto a prima della sosta: «Forse è una protesta, non sappiamo»

Favolacce è il titolo scelto dai fratelli D’Innocenzo per il loro ultimo sulle mostruosità commesse ai danni dei bambini nelle famiglie cosiddette normali. Film che ha vinto l’Orso d’argento al festival di Berlino.

Favolette, invece, sono quelle che il carrozzone calcistico propina ai lettori e ai cittadini, evidentemente convinti – gli autisti del carrozzone – che l’uditorio sia fondamentalmente composto da idioti. Ancora oggi il presidente della Federcalcio Gravina ha provato, in un’intervista al Romanista, a far passare il concetto che la ripresa del calcio sia stata decisa per i tifosi. Va detto che stavolta ha incontrato l’opposizione degli intervistatori e ha dovuto fare macchina indietro e ha ammesso:

I tifosi hanno ragione e li capisco. Io sono il primo tifoso del calcio. Ma come si può pensare che nel momento in cui riparte tutto il paese il calcio debba restare fermo?

Il primo week-end i media hanno strombazzato di ascolti record, come se ai cittadini mancasse l’ossigeno per respirare. In realtà era una notizia drogata. Si è saputo dopo che su quegli ascolti gravava il doping della trasmissione in chiaro.

Prima della sosta erano 5 milioni, adesso 3,3

E infatti da allora in Germania stanno facendo i conti con un progressivo calo dei telespettatori, come riporta oggi la Faz. Il numero di spettatori dello “Sports Show” si è via via ridotto. Fino ad arrivare ai 3,3 milioni sabato scorso per il classico programma sportivo sul canale ARD. Una perdita netta di 800mila spettatori rispetto all’esordio.

«Al momento stiamo notando un notevole calo di interesse» ha dichiarato il coordinatore sportivo ARD Axel Balkausky. La prima puntata di “Sports Show”, dopo la pausa forzata, aveva avuto una media di 4,11 milioni di telespettatori. La seconda 3,77 milioni, anche se in entrambi la diretta del pomeriggio su Sky era eccezionalmente gratuita. Scrive la Faz che

Prima della crisi della Corona, la media era significativamente più alta: 4,81 milioni.

Il quotidiano nota che lo share è sceso di cinque punti percentuali rispetto a prima dell’interruzione.

“Abbiamo avuto un minor numero di spettatori nell’ultima settimana, soprattutto il mercoledì nonostante la partita Dortmund-Bayern” ha commentato Balkausky.

“Forse è anche una protesta, non sappiamo”

L’emittente sta cercando di valutare le cause di questo calo.

“Non so se sia anche una protesta. Ma il calcio sembra non essere più così importante come lo era prima”

La Faz ricorda che anche in Germania ci sono state non poche voce critiche nei confronti della ripresa del calcio.

Ma c’erano anche tedeschi felici. Quando i gol sono state trasmessi in chiaro, Sky ha avuto oltre sei milioni di telespettatori. Il match tra Bayern e Borussia Dortmund ha avuto un milione di spettatori.