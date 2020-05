Diritti tv, il calcio in chiaro ha triplicato gli ascolti della Bundesliga (solo per la prima giornata)

Il Corsport racconta gli accordi che hanno favorito la ripresa in Germania: in chiaro solo le prime due giornate. In Italia c’è già battaglia sui diritti tv

Diretta gol in chiaro in Italia come in Germania? È un’idea che in Germania ha contribuito al successo di ascolti (della prima giornata, non si hanno notizie dei dati della seconda giornata). In Germania, spiega il Corriere dello Sport –

Sky ha «regalato» ai tedeschi la «Diretta-gol» delle prime due giornate di campionato in chiaro, ma da domani – c’è il big match Borussia Dortmund-Bayern Monaco – si torna al criptato. È stata una decisione rapida e di grande successo (audience triplicata, 6 milioni di spettatori di media), maturata in seguito ad una premessa fondamentale, cioè l’accordo che la Lega tedesca (Dfl) e Sky avevano trovato un mese fa. È stato quell’accordo – di fatto – che ha dato il via libera per la ripresa della Bundesliga. Anche Dazn in Germania ha dato le sue partite in chiaro per i due turni fin qui giocati. A questi si è aggiunto Amazon Prime che ha offerto un mese gratuito di calcio (le partite di Dazn) senza vincoli di abbonamento. Mossa strategica: Amazon Prime, infatti, parteciperà (con Sky, Dazn e Rtl) al nuovo bando per il triennio 20222025 della Bundesliga. Bando che era previsto ad aprile ma che – a fronte della pandemia – è slittato a giugno.

In Italia bisogna mettere d’accordo club e tv che sono già ai ferri corti per i diritti tv. “Sky, Dazn e Img (che detiene i diritti della A per l’estero) chiedono uno sconto che si aggira sul 45% del pacchetto totale”.