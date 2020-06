Il Venezia dà l’ok: si gioca la partita di stasera col Pordenone

Le esigenze sanitarie e organizzative imposte dalla quarantena soft avevano convinto il club a non partire, poi il ripensamento

Alla fine, il Venezia ha comunicato che giocherà la partita col Pordenone, con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Il Venezia FC comunica che a seguito del risultato dei tamponi effettuati dalla squadra e staff questa mattina a Mestre, risultati nel pomeriggio tutti negativi, ha deciso di presentarsi allo stadio Nereo Rocco di Trieste per disputare la partita Pordenone – Venezia FC in programma questa sera alle ore 20.30.

Negli scorsi giorni, il club aveva riscontrato un caso di coronavirus tra i giocatori della prima squadra e grazie all’entrata in vigore della quarantena soft sembrava essere nella posizione di poter scendere in campo. Tuttavia, il resto della squadra avrebbe dovuto sottoporsi ad un altro tampone nel giorno della partita e i tempi tecnici inizialmente avevano convinto il Venezia ad evitare di partire, demandando la decisione sulla possibilità di giocare alla Lega B. Poi la società è riuscita a far coincidere tutte le esigenze organizzative e poco fa ha annunciato che scenderà in campo.