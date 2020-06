Il commento del Napoli alla vittoria sul Verona al Bentegodi. Il decimo gol in campionato di Milik, il ritorno di Lozano e quello di Faouzi Ghoulam

Il commento del Napoli alla partita vinta contro il Verona al Bentegodi. Il club l’ha pubblicato sul suo sito web.

“Il Napoli riprende da dove aveva lasciato e riattacca il filo del campionato con il quarto successo consecutivo. Gli azzurri, oggi vestiti di verde con la maglia celebrativa per Dries Mertens “Top Score”, battono il Verona con lo stesso risultato dell’andata. Al San Paolo in autunno finì 2-0 con doppietta di Milik, al “Bentegodi” nel secondo giorno d’estate finisce ancora 2-0 sempre con Milik che apre la strada segnando la terza rete stagionale all’Hellas. E’ il decimo gol in campionato per Arek che sale in cielo per colpire di testa e firmare la sua doppia cifra personale. E nel finale c’è il ritorno di Lozano, che segna appena entrato la rete della sicurezza di testa su angolo di Ghoulam. Un lieto rientro per Faouzi. Il Chucky aveva segnato l’ultima volta in campionato giusto 7 mesi fa, il 23 novembre a San Siro col Milan: anche in quel caso con un colpo di testa. Dopo il trionfo in Coppa Italia il Napoli prosegue il suo cammino spedito. L’estate azzurra è appena ricominciata…”