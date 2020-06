Il messaggio di Galliani a Gattuso: “Ieri ho tifato per te”

Adriano Galliani ex amministratore delegato del Milan e amico di lunga data di Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, esaltando la vittoria del Napoli di ieri sera in Coppa Italia

“Tanti comlimenti a Gattuso, sei stato fantastico come allenatore ed anche come allenatore. Ieri ho tifato per te: ai rigori del Napoli ho esultato quasi quanto quelli di Manchester. Avete strameritato”