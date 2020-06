Il discorso di Gattuso alle compagne dei calciatori: «Grazie anche a voi»

Scrive Il Mattino: «da vero conoscitore dello spogliatoio ha saputo rendersi conto del lavoro “oscuro” delle signore azzurre quotidianamente all’interno delle mura domestiche»

Alla cena di venerdì per festeggiare la vittoria della Coppa Italia, Gattuso è stato acclamatissimo dai suoi ragazzi. L’allenatore ha preso la parola per complimentarsi con il gruppo ma anche, scrive il Mattino, per ringraziare le mogli e fidanzate dei suoi giocatori.

“Ha ringraziato tutte loro per l’impegno che mettono ogni giorno per garantire serenità ai rispettivi compagni e farli rendere al meglio in campo. È stata l’ennesima dimostrazione di grande umanità da parte di Gattuso, che da vero conoscitore dello spogliatoio ha saputo rendersi conto anche del lavoro “oscuro” fatto dalle signore azzurre quotidianamente all’interno delle mura domestiche”.

L’allenatore è stato “invocato e applaudito praticamente ogni minuto” dalla squadra, scrive il quotidiano.

“La cena di venerdì sera è stata l’ennesima dimostrazione di grande unione di un gruppo che adesso sembra pronto a compiere anche il passo più lungo della gamba: quella rincorsa al quarto posto – che vorrebbe dire Champions il prossimo anno – che prima del lockdown sembrava impossibile da raggiungere”,