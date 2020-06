Vittoria 1-0 sulla Juve Stabia e promozione aritmetica con sette giornate d’anticipo e dopo un campionato da record. Gol di Marco Sau

Il Benevento torna in Serie A. Il Benevento di Filippo Inzaghi, e di Vigorito of course, ha battuto 1-0 la Juve Stabia ed è ufficialmente tornato in Serie A, per la seconda volta nella sua storia. È stato un campionato record per la squadra sannita che ha totalizzato 76 punti in 31 partite, con una sola sconfitta e sette pareggi.

Questa sera, il Benevento ha vinto in dieci uomini per l’espulsione di Caldirola, gol di Marco Sau.

Bentornato amico mio. Applausi a Oreste Vigorito e al suo Benevento! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 29, 2020