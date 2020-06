Higuain salta la finale di Coppa Italia. Sarri: “Non penso sia recuperabile”

Il tecnico in conferenza stampa: “Dybala falso nove? Le posizioni che vengono assegnate sono in fase difensiva, in fase offensiva hanno libertà”

“Higuain non penso sia recuperabile, ha fatto lavoro differenziato. Non credo che ce la farà“.

Maurizio Sarri toglie Higuain dalla formazione che affronterà il Napoli in finale di Coppa Italia, annullando uno dei temi “emotivi” della sfida.

“Abbiamo avuto il rientro di Ramsey – dice il tecnico bianconero in conferenza stampa – vedremo se ci sarà una sua disponibilità per una piccola parte di partita”.

Ronaldo invece sarà al suo posto, anche se non in condizione ottimale:

“Penso che abbia fatto bene nei primi 30 minuti contro il Milan e poi si sia affievolito. La condizioni non possono essere ottimali. A livello quantitativo ha fatto una buona prestazione, gli manca un po’ di qualità in questo momento. Il talento è cristallino. Dybala falso nove? Le posizioni che vengono assegnate sono in fase difensiva, in fase offensiva hanno libertà. Vedremo con quale soluzione partiremo”.