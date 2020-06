Guai per Preziosi. Sapeva delle minacce degli ultrà a un suo calciatore (Izzo) ma non denunciò

Sul Secolo XIX le nuove carte dell’inchiesta su alcuni capi ultrà accusati di aver ricattato la società in cambio di soldi. Il presidente si lamentò con i club per le intimidazioni ma ai pm disse di non sapere nulla

L’altro ieri il tribunale del riesame ha disposto l’arresto di tre leader storici della gradinata Nord del Genoa. Massimo Leopizzi, Fabrizio Fileni (Brigata Speloncia) e Arthur Marashi (mediatore tra le frange radicali del tifo e organizzatore dei servizi steward attraverso la 4 Any Job di cui era socio occulto) sono accusati di “associazione a delinquere finalizzata a estorsione, violenza privata e lesioni”. Altri cinque indagati sono invece sottoposti all’obbligo di dimora a Genova.

La vicenda è sul Secolo XIX. Il tribunale ha ritenuto fondate le accuse dei pm secondo cui

Il provvedimento è congelato, in attesa che si pronunci la Cassazione. Il Genoa, intanto, nega la circostanza, ribadendo di non aver mai pagato tifosi violenti.

Negli atti del riesame c’è qualcos’altro.

Il 27 marzo 2017 Armando Izzo, allora giocatore del Gena, è al ristorante San Giorgio.

Secondo gli inquirenti, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, era stato informato delle minacce a Izzo ma non le ha denunciate.

Preziosi stigmatizzò

Il quotidiano riporta le parole di Preziosi:

“Io accetto democraticamente qualsiasi forma di contestazione, non che qualcuno tocchi un mio dipendente o la mia squadra. Izzo era in un ristorante, gli hanno rotto i c…, in 15 di cui 1 ultrà. Io metto tutte le cose in piazza, perché ho prove di tutto, di’ a Massimo, a Marco e al signor Davide, io comincio a reagire. Io sono stato bravo, ci ho messo sempre cinquanta milioni in questa società. adesso, visto che voi mi contesterete… tutto il resto… chi sono i fautori di tutto… no, no, ho prove audio. Mi sono rotto i c…”.