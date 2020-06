Griezmann: “Penso che la quarantena mi abbia fatto bene”

L’attaccante del Barcellona: “Venivo da cinque anni molto intensi, avevo bisogno di riposare. Un vero toccasana, mentale e fisico”

La quarantena non è stato un periodo difficile per Antoine Griezmann. L’attaccante francese del Barcellona ha raccontato alla tv ufficiale del club blaugrana di averne approfittato per riposarsi:

“Penso che la quarantena mi abbia fatto bene. Venivo da cinque anni molto intensi, avevo bisogno di riposare. Un vero toccasana, mentale e fisico. Mi sono goduto la mia famiglia e i bambini e ora mi sento al top”.