Gismondo (Ospedale Sacco): “Napoli-Milan si potrebbe giocare a porte semi aperte”

Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologa e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, è intervenuta ai microfoni di radio Punto Nuovo sottolineando l’assurdità del fatto che si apra ai concerti e non agli stadi

Su Juventus-Milan?

Sull’andamento del coronavirus

“Questo virus ci ha fatto fallire ogni ipotesi, previsione, modello matematico, va per conto suo. Le grandi pandemie hanno sempre avuto due ondate, c’è chi pensa che ci sarà e chi no. Non abbiamo certezze in nessun senso, stiamo assistendo ad un calo significativo dei pazienti ricoverati, questo ci fa ben sperare. Il virus continua a circolare ed i tamponi positivi lo certificano, sebbene in percentuale inferiore. Certamente in ciò ci hanno aiutato le misure di sicurezza, ma anche grazie alla temperatura più alta. Non c’è una prova scientifica, questo va sottolineato. Il virus continua ad essere uguale, un virus sui generis quasi senza mutazioni. Intanto abbiamo imparato a curare e diagnosticare più velocemente ed in maniera ottimale. Il caldo incide per ogni complicazione respiratoria, ma non c’è una risposta scientifica. Possiamo cominciare a fare qualche valutazione in più dopo settembre”