Giaccherini: “Non sono l’unico a cui Sarri non ha dato spazio, è acqua passata”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Emanuele Giaccherini, ex sia del Napoli che della Juventus, che mercoledì si fronteggeranno nella finale di Coppa Italia.

“E’ una sfida di grande fascino tra due squadre che sono da anni in vetta alla Serie A. La Juventus è una squadra fatta di grandissimi campioni, costruita per vincere la Champions League. Il Napoli invece è una squadra che gioca un bellissimo calcio ed è insieme da tanti anni. A Napoli serviva un allenatore come Gattuso , ha fatto benissimo il presidente a prenderlo”.

Su Sarri:

“Si è detto tanto sul poco spazio che mi ha dato. Il mister ha fatto le sue scelte, alla fine a Napoli ha lasciato un segno importante, costruendo una squadra che è arrivata vicino vicino a vincere lo scudetto in tre anni. Il gioco di Sarri al Napoli è stato visto da tutto il mondo, l’allenatore non si discute. E’ ovvio che tutti vogliono giocare, qualsiasi giocatore. Io mi sono trovato in quella situazione, ma ormai è acqua passata. Non sono stato l’unico a viverla“.