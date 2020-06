Gazzetta: l’Everton pronto a offrire 30 milioni per Allan (ingaggio 6 milioni + bonus)

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, l’Everton di Ancelotti sarebbe pronto a sferrare l’attacco ad Allan. I Toffees stanno per offrire al club di De Laurentiis 30 milioni per il centrocampista brasiliano.

Per lui sarebbe pronto un contratto che prevede uno stipendio di 6 milioni l’anno più bonus.

#Everton are preparing the first bid for #Allan: #Toffees could offer €30M to #Napoli for brazilian midfielder. For him ready a wages of €6M a year + bonuses. #transfers #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 1, 2020