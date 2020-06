Gattuso si presentò al Napoli dicendo: «Mettetevi dalla mia parte e io mi metterò dalla vostra»

È con questa frase, rivolta alla sua nuova squadra, che Gattuso ha iniziato la sua avventura nel Napoli. Lo racconta La Stampa. Grazie a questa richiesta al gruppo e al suo impegno a rispettare la promessa, è riuscito a ricostruire uno spirito di squadra che era venuto a mancare.

“Con questa semplice frase, al primo appuntamento da allenatore del Napoli con uno spogliatoio fresco di ammutinamento, è iniziata la marcia semestrale di Rino Gattuso al primo titolo su una panchina. La Coppa Italia alzata in faccia alla Juve, terza dell’era De Laurentiis (seconda a spese dei bianconeri), rappresenta l’atto di forza ritrovata di un gruppo che era stato progettato per lottare per lo scudetto, la rimozione completa del recente passato ancelottiano e la vendetta servita al vecchio maestro Sarri”.