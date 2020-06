Figc: sarà possibile stipulare accordi tra società  appartenenti allo stesso campionato

Mediante un comunicato ufficiale apparso sul sito della FIGC, vengono spiegate le disposizioni regolamentari per ciò che riguarda i tesseramenti in vista della stagione 2020/21 che sono state modificate a causa dell’emergenza coronavirus

Questa estate sarà possibile stipulare accordi anche tra società appartenenti allo stesso campionato.

Richiamata la normativa di cui all’art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia