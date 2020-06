Extraterrestre Maradona al Mondiale 86 (VIDEO)

Due minuti e venti secondi di perle del più grande calciatore di tutti i tempi. Giocate strepitose, assist deliziosi malamente sprecati e tanto altro

Due minuti e venti di delizie

L’account Twitter El Pibe De Oro pubblica un video di due minuti e venti secondo sulle principali azioni di Maradona al Mondiale del 1986 che l’Argentina vinse in finale sulla Germania per 3-2. Ci sono non soltanto i gol ma le azioni più belle, accelerazioni impressionanti, assist deliziosi malamente sprecati da Valdano. Un video per coloro i quali nutrono ancora dubbi su chia sia stato il numero uno al mondo, il calciatore più forte di tutti i tempi: Diego Armando Maradona.

Arranca Junio que es el mes de los mundiales. Acá en estos 2:20 la mayor actuación de un futbolista en una copa del mundo. pic.twitter.com/LFYUviEkzR — El Pibe De Oro (@Elpibedeoro_10) June 1, 2020