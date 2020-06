Due perle di Muriel a Udine, una punizione alla Zico. (VIDEO) L’Atalanta ha anche i solisti

Il colombiano entra al 52esimo, sull’1-1, e cambia la partita con due prodigi: la seconda rete è una mazzata di destro da fuori area. Muriel a 15 gol in campionato

Il bel gioco, l’orchestra di Gasperini. Tutto vero, ma se hai i calciatori è ancora meglio. Oggi a Udine, al 52esimo, la squadra bergamasca era sull’1-1 con Lasagna che ha bruciato la difesa nerazzurra – oggi verde – e ha pareggiato la rete di Zapata.

A quel punto, Gasperini ha mandato in campo Muriel che ha segnato il 14esimo e il 15esimo del campionato. Capocannoniere dell’Atalanta in campionato. Due perle. Il primo, su punizione, quasi alla Zico nella città che fu del brasiliano. Un tiro imparabile. E poi il secondo, quello dell’1-3, con un tiro da circa venti metri, di destro, da fuori area. Una mazzata imparabile. È stato Muriel a chiudere la partita. Perché anche in un’orchestra ben organizzata, i solisti servono.

Luis Muriel only scores bangers 🔥 pic.twitter.com/FzzoFo83f5 — Uncle Sharma (@RSharmzz) June 28, 2020

SIMPLY SENSATIONAL! Luis Muriel scores his 2nd world class goal of the afternoon. #Atalanta pic.twitter.com/gyhZWjhpvZ — Scoreboard (@Scoreboard) June 28, 2020