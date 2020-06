Djokovic: “Le regole anti Covid per l’US Open sono estreme. Non so se si terranno”

“Non avremmo accesso a Manhattan, dovremo dormire in hotel all’aeroporto, essere testati due o tre volte a settimana. Inoltre, potremmo portare una persona al club cosa che è davvero impossibile”

Per Novak Djokovic i protocolli di sicurezza anti Covid-19 preparati affinché gli US Open possano svolgersi, a fine agosto, sono “estremi”. Lo ha detto alla tv serba Prva.

“Non avremmo accesso a Manhattan, dovremo dormire in hotel all’aeroporto, per essere testati due o tre volte a settimana. Inoltre, potremmo portare una persona al club cosa che è davvero impossibile. Perché hai bisogno del tuo allenatore, di un istruttore di fitness e di un fisioterapista“.

Anche Rafael Nadal, giovedì, ha detto che ha poca voglia di partire per New York per difendere il titolo. Pensa che i tornei non dovrebbero riprendere fino a quando ogni singolo giocatore non sarà in grado di viaggiare liberamente e in sicurezza.

Djokovic, tre volte vincitore degli US Open, ha aggiunto:

“Ho avuto una conversazione telefonica con i leader del tennis mondiale, ci sono stati colloqui sul prosieguo della stagione, soprattutto sugli US Open a fine agosto, ma non si sa se si terranno. Le regole che ci hanno detto che avremmo dovuto rispettare per essere lì, per giocare, sono estreme“.