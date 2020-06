Del Piero contesta il 6 in pagella a CR7

L’ex capitano della Juventus Del Piero a Sky nel post-partita di Juve-Milan “CR7 un’esperienza tale che un rigore sbagliato non gli darà noia, ma è fastidioso”

La Juve ha passato il turno, accendendo alla finale di Coppa Italia, con una prestazione tranquilla, senza sforzi, sbagliando addirittura un rigore e facendosi forte del risultato dell’andata. Prova giudicata negativa per Cristiano Ronaldo, ma Nel corso del post-partita su Sky Sport, l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha contestato il 6 in pagella per Cristiano Ronaldo:

“Sono tre mesi che non si gioca, poi ci sono le porte chiuse e s’è partito subito per un match ad eliminazione. Sono componenti molto difficili dopo un periodo storico unico. La Juve ha mostrato anche qualche episodio interessante all’inizio.

Su Cristiano Ronaldo

“Ha un’esperienza tale che un rigore sbagliato non gli darà noia, ma è fastidioso, quando sbagli un rigore ti dà fastidio. S’è mosso bene, ha avuto momenti con errori su cose semplici, ma poi col tempo si migliorerà. Fisicamente alcuni stanno meglio di lui, ma è comprensibile.

Sul voto in pagella

“Se sbagli un rigore in una partita da 0-0, il voto qual è? 5? Ok… Io non darei 5 a Cristiano, ma 5 per il rigore sbagliato. Non è stato sufficiente, magari 5,5. L’errore ha il suo peso, fortunatamente non per il turno della Juventus”.