Daily Express: Guardiola vuole soffiare Koulibaly a Klopp

Il City infatti starebbe spingendo per il senegalese per evitare che possa finire al Liverpool e la sfida potrebbe favorire De Laurentiis

Il Daily Express riporta oggi della sfida tutta inglese tra il Liverpool e il City per Koulibaly. Guardiola infatti starebbe spingendo per il senegalese per evitare che possa finire nella formazione di Klopp

Il club di Guardiola ha messo gli occhi sul centrale del Napoli scavalcando il Liverpool, la cui priorità resta quella di un difensore mancino, possibilmente adattabile anche sulla fascia.

Koulibaly no n avrebbe nulla in contrario ad un trasferimento in Premier, ma c’è sempre il buon Aurelio che per cederlo chiede 100 milioni di euro, una cifra che difficilmente un club potrebbe raggiungere in questo momento post coronavirus. Ma una sfida tra le due società inglesi potrebbe permettere a De Laurentiis di avvicinarsi a quella cifra