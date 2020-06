Lo riporta iI tabloid inglese. Il portoghese non prese bene il cambio di allenatore della scorsa estate e che sta vivendo un periodo di difficoltà

Cristiano Ronaldo sarebbe scontento della gestione di Maurizio Sarri. A riportarlo è il Daily Express, non la più autorevole delle fonti in tal senso, che ha parlato della frustrazione del portoghese a seguito dell’esonero di Massimiliano Allegri.

I problemi di Cristiano Ronaldo con la Juventus non dovrebbero essere sufficienti per esonerare Maurizio Sarri. Il portoghese ha vissuto un momento complicato da quando il calcio è ripreso, affrontando finora Milan e Napoli. Ma il lavoro di Sarri per adesso è al sicuro. Ronaldo fu devastato dall’esonero di Massimiliano Allegri, con l’attaccante che si divertiva a giocare con lui, e ha cercato di stringere un rapporto con Sarri.