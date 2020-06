Due partite rinviate per Covid-19 in Romania: la ripresa era fissata per oggi

Un dirigente della Dinamo Bucarest e il medico sociale del Botosani sono risultati positivi

La Romania ha provato a riprendere il campionato, ma gli ultimi esami svolti hanno evidenziato dei casi di positività al coronavirus che hanno impedito lo svolgimento di due partite. La prima si sarebbe dovuta disputare oggi tra Botosani e Universitatea Craiova, ma è stata annullata perché il medico sociale del Botosani è risultato contagiato. Un dirigente positivo invece nella Dinamo Bucarest, che dunque non scenderà in campo domani contro il Chindia Targoviste. Questi ultimi e il Craiova hanno quindi disputato una gara amichevole per tenersi in allenamento.