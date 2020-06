Costacurta: “Questa sera vedo il Napoli favorito”

Ha rilasciato a Sky alcune dichiarazioni sulla partita in programma questa sera al San Paolo per la semifinale di Coppa Italia

Alessandro Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma stasera allo stadio San Paolo:

“Sicuramente l’Inter vorrà ripartire veloce ma la prima gara sarà la più difficile di tutti. Vedo ancora il Napoli favorito, soprattutto per il risultato dell’andata. Penso che sarà una partita equilibrata come risultato, questa non è una ripartenza normale, ma una ripresa dopo 3 mesi”.