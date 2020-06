CorSport: incontro Spadafora-Sky, il ministro vuole il calcio in chiaro

Il ministro dello Sport vuole che nelle case di riposo siano trasmesse in chiaro le partite. E insisterà sulla Diretta gol o sui primi turni di campionato in chiaro per tutti

La settimana prossima il ministro dello Sport Spadafora incontrerà l’amministratore di Sky Ibarra. All’ordine del giorno, scrive il Corriere dello Sport, la possibilità di trasmettere le partite in chiaro nelle case di riposo.

“E’ un argomento che sta particolarmente a cuore al Ministro, ma non è di così semplice realizzazione. Spadafora, peraltro, vorrebbe anche qualche partita in chiaro per tutti, almeno per i primi turni. Oppure, in alternativa, la “Diretta gol” in occasione delle finestre con più match in contemporanea”.