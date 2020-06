CorSport: Giuntoli e Pisacane si sono già incontrati per parlare del futuro di Insigne

Il contratto del capitano scade nel 2022, ma si inizia già a parlare del rinnovo e a confrontarsi sulle rispettive posizioni

Il Corriere dello Sport scrive che nei giorni scorsi il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha incontrato il nuovo agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane.

“semplicemente per tenere vivo un rapporto consolidato da tempo, chiaramente per sfiorare un argomento che prima o poi diventerà centrale, nelle loro discussioni. Insigne ha un contratto che andrà in scadenza nell’estate del 2022, ci sono due stagioni (e lo spicchio di quella in corso) davanti a sé, ma in certi casi vale la pena di portarsi il lavoro avanti, di comprendere le rispettive posizioni, di svelarsi – per quel ch’è possibile – le personali posizioni”.