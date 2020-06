Corsport: affaticamento muscolare per Mertens e Fabian, non sono a rischio per l’Inter

Lavoro personalizzato ieri per i due calciatori, ma nessuna preoccupazione dello staff per la loro presenza nella semifinale di Coppa Italia

Il Napoli si prepara intensamente al ritorno in campo per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo la giornata di riposo di oggi si lavorerà intensamente con l’unico obiettivo di vincere dopo 107 giorni di stop. Ci saranno però da valutare alcune presenze secondo il Corriere dello Sport, in forse al momento la presenza di Mertens e Fabian Ruiz che ieri si sono allenati a parte causa un leggero affaticamento muscolare

niente allenamento in gruppo e neanche partitella, per entrambi, ma ad oggi la loro disponibilità per la semifinale non è assolutamente considerata a rischio. Anzi: gestione, semplice gestione preventiva alla luca dei carichi di lavoro dell’ultimo mese