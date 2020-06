Coronavirus, cancellata la maratona di New York

Un provvedimento resosi necessario per il grande affollamento che determina la manifestazione. È la seconda volta che viene cancellata: la prima nel 2012 a causa dell’uragano Sandy.

Non ci sarà, almeno quest’anno, la cinquantesima edizione della maratona di New York, la più grande al mondo. La corsa infatti è stata cancellata a causa del coronavirus. Un provvedimento resosi necessario per il grande affollamento che determina la manifestazione: ogni anno sono attratti circa 50.000 corridori, 10.000 volontari e un milione di tifosi lungo le strade della città. È la seconda volta che viene cancellata: la prima nel 2012 a causa dell’uragano Sandy. Gli organizzatori hanno assicurato il rimborso o eventualmente la possibilità di sfruttare l’iscrizione per una della prossima edizione.