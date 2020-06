Che gol di Ribery (37 anni) alla Lazio (VIDEO)

Lazio-Fiorentina 0-1 al 45esimo. Serpentina sulla sinistra, entra in area, finta e gol sul primo palo. Terzo in Serie A, tutti bellissimi: gli altri a Bergamo e a San Siro

Al termine del primo tempo, la Fiorentina sta vincendo 1-0 a Roma contro la Lazio. Straordinario gol di Ribery 37 anni compiuti ad aprile. Parte dal lato corto dell’area di rigore di sinistra, si libera di due laziali con un rapido cambio piede sinistro, destro, entra in area, finta il tiro, si accentra e così si libera di un terzo laziale, dopodiché calcia sul primo palo e bye-bye. Terzo gol in Serie A, alla 13esima presenza. Tre gol, tutti e tre bellissimi, tutti e tre in trasferta: a Bergamo, a Milano contro il Milan e stasera in casa Lazio.

Lazio 0 – 1 Fiorentina GOL 25 Franck Ribery#LazioFiorentinapic.twitter.com/fEMBjiAylX — Twit Spor (@TwitSporHaber) June 27, 2020