Castellacci: “Insigne è un ragazzo sensibile, soffre le critiche”

L’ex medico della nazionale di calcio ha parlato a radio Kiss Kiss della sua esperienza con Lorenzo e Gattuso in vista della partita di questa sera al San Paolo

Enrico Castellacci, l’ex medico sociale della Nazionale, ha rilasciato una intervista a Kiss Kiss Napoli, in vista del ritorno in campo del Napoli di questa sera al San Paolo in cui ha parlato di Insigne

“Ho avuto Lorenzo per tanti anni in nazionale, è un ragazzo veramente splendido, un talento vero. È un ragazzo molto sensibile, le critiche possono dargli fastidio, lui le soffre. Ha ha bisogno del pubblico per esaltarsi e quello napoletano fa la differenza, lui ancora di più ha bisogno della platea per esaltarsi ed esprimersi al meglio. Lorenzo è veramente un professionista, non lo dico perché sono un suo amico e gli voglio bene, ma è così, lo sanno tutti”.

Poi ha elogiato anche l’amico Gattuso

“Gattuso lo conosco benissimo, l’ho anche operato e ci ho vinto un mondiale, lo considero un amico vero, è un uomo eccezionale, il suo carattere lo conosciamo, ma ha grandissima preparazione anche a livello tattico. Forse sono poco obiettivo, ma per me è la persona giusta, lo vorrei in ogni squadra. L’amico De Laurentiis ha fatto una scelta giusta prendendolo al Napoli”.